Водители в Приморье вынуждены пробираться сквозь огненную дорогу из-за лесных пожаров

В Приморье из-за начала пожароопасного сезона водители вынуждены пробираться в буквальном смысле через огненную дорогу. Соответствующие кадры опубликовал telegram-канал Amur Mash.
«Все в огне. Просто все», — говорит девушка на видео, сидя на переднем сиденье автомобиля и снимая местность, обволакивающуюся плотным дымом. Далее она вскрикивает, когда прямо перед машиной возникла плотная стена огня. Видео опубликовано Mash.
По словам авторов канала, в Приморском крае водители сталкиваются с огненными барьерами на дорогах. В связи с сезонными пожарами огонь охватил перекресток Партизанск — Перетино и распространился даже на жилые дома. В девяти муниципалитетах объявлен режим регионального реагирования для борьбы с природными пожарами, а в Находке действует режим повышенной готовности.
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