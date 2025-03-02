Водители в Приморье вынуждены пробираться сквозь огненную дорогу из-за лесных пожаров

Mash Amur: в Приморье водители вынуждены ехать по охваченной огнем дороге
© Служба новостей «URA.RU»
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Водители в Приморье вынуждены проезжать по дорогам, охваченным огнем, из-за лесных пожаров
Водители в Приморье вынуждены проезжать по дорогам, охваченным огнем, из-за лесных пожаров Фото:

В Приморье из-за начала пожароопасного сезона водители вынуждены пробираться в буквальном смысле через огненную дорогу. Соответствующие кадры опубликовал telegram-канал Amur Mash.

«Все в огне. Просто все», — говорит девушка на видео, сидя на переднем сиденье автомобиля и снимая местность, обволакивающуюся плотным дымом.  Далее она вскрикивает, когда прямо перед машиной возникла плотная стена огня. Видео опубликовано Mash. 

По словам авторов канала, в Приморском крае водители сталкиваются с огненными барьерами на дорогах. В связи с сезонными пожарами огонь охватил перекресток Партизанск — Перетино и распространился даже на жилые дома. В девяти муниципалитетах объявлен режим регионального реагирования для борьбы с природными пожарами, а в Находке действует режим повышенной готовности.

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В Приморье из-за начала пожароопасного сезона водители вынуждены пробираться в буквальном смысле через огненную дорогу. Соответствующие кадры опубликовал telegram-канал Amur Mash. «Все в огне. Просто все», — говорит девушка на видео, сидя на переднем сиденье автомобиля и снимая местность, обволакивающуюся плотным дымом.  Далее она вскрикивает, когда прямо перед машиной возникла плотная стена огня. Видео опубликовано Mash.  По словам авторов канала, в Приморском крае водители сталкиваются с огненными барьерами на дорогах. В связи с сезонными пожарами огонь охватил перекресток Партизанск — Перетино и распространился даже на жилые дома. В девяти муниципалитетах объявлен режим регионального реагирования для борьбы с природными пожарами, а в Находке действует режим повышенной готовности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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