Российскую чемпионку по борьбе отстранили, обвинив в допинге

Российскую спортсменку, трехкратного серебряного призера чемпионатов мира по борьбе Ирину Ологонову временно отстранили от соревнований. Ее обвинили в принятии допинга в период с 2012 по 2015 годы. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
В [связи с нарушениями] антидопинговых правил в этой таблице перечислены лица, которые в настоящее время либо отбывают временное отстранение, либо отбывают период дисквалификации в результате нарушения антидопинговых правил в соответствии с антидопинговыми правилами Международной федерации», — отмечается на официальном сайте ITA. Из соответствующей таблицы следует, что Ирина Ологонова отстранена от соревнований с 24 апреля 2024 года.
Спортсменка из РФ Ологонова была временно отстранена от соревнований из-за допинговых нарушений, зафиксированных еще 8 ноября 2014 года, следует из данных. Нарушения были выявлены, после того, как Международному агентству по борьбе с допингом передали информацию на основе анализа базы данных LIMS. Отмечается, что еще в 2019 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило оригинал базы данных и распространило его среди международных спортивных федераций.
На момент отстранения Ологоновой было 35 лет. В ее карьере значатся три серебряные медали чемпионатов мира и звание чемпиона Европы 2016 года в весовой категории до 55 килограмм.
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