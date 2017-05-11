16:19 11 мая 2017 0

Блогер стал причиной негативного отношения к геймерам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Обвинительный приговор и условный срок для блогера Руслана Соколовского вызвал неоднозначную реакцию среди игроков Pokemon Go в Екатеринбурге. Согласно результатам голосования, проведенного в одном из чатов геймеров в Telegram, далеко не все «ловцы покемонов» поддерживают осужденного.

«Сегодня Соколовский — главный блогер страны. Посмотрите, сколько камер снимают его; «Предлагаю порадоваться за этого участника специальной олимпиады. Парень шел к славе, к ней и пришел»; «Выиграют только адвокаты этого придурка — слава и деньги. Остальные потеряют только: покемонщик получит попаболь, государство негативный фидбэк, мы с вам получим негатив некоторых слоев населения», — отмечают игроки из Екатеринбурга.

По словам одного из геймеров, процесс над Соколовским негативно отразился на других игроках: «У него сейчас есть определенный багаж, его знают как покемонщика, он медиазвезда — если он начнет пиариться на этом поле (а где ему еще пиариться, если ему реальный срок за богоборство влепят), то на обычных игроков будет проекция его „славы“. Лично тебе хочется, чтобы большое количество людей в невежестве своем направляла на тебя или близких тебе негатив?».

Большую поддержку также получила мысль еще одного геймера: «На самом деле все проще. [Соколовского судят] За то, что нужна показательная порка». Несмотря на это, большинство комментариев содержат иронию по отношению к ситуации: «Ждем Руслана в новом сезоне Карточного Домика!»; «Надо под шумок туристов к нам звать. Вот здесь последнего русского царя расстреляли, а вот здесь Соколовский играл в покемонов. Постойте, одно и то же место получается»; «Приговор будет обвинительным, по-другому в юрвузах наверно не учат. Главное, чтоб человек был, а статья найдется».

Отметим, сегодня суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу блогера Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Его приговорили к 3,5 года условно. Популярные представители Рунета бурно обсуждают приговор «ловцу покемонов» из Екатеринбурга, а знаменитые в Сети художники уже посвятили ему свои работы.