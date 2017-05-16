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16 мая 2017
15 мая 2017
09:29  16 мая 2017 0

К ветерану, сообщившему Путину о том, что Володин станет следующим президентом, пришли с обысками

Силовики, обыск. Москва, силовики, обыск, фсб, маски-шоу
Обыски в организации проводились при поддержке ОМОНаФото: Владимир Андреев © URA.RU

В офисе общественной организации «Инвалиды войны», возглавляемой Андреем Чепурным, подмосковная полиция провела обыск. Следователей прежде всего интересовал Чепурной, который на заседании оргкомитета «Победа» пожаловался президенту Владимиру Путину на другого лидера «афганцев» сенатора Франца Клинцевича и сообщил о будущем президентстве Вячеслава Володина.

Сотрудники организации сообщили, что обыски проводились в течение всего дня. В результате была изъята коробка с документами, преимущественно из кабинета Андрея Чепурного, сообщает «Коммерсант».

Руководителя организации на рабочем месте не было — в момент обыска он находился в командировке. Его подчиненные отказались получить повестку для Чепурного с вызовом на допрос. Следствие пока вызвало на допрос двух его замов в качестве свидетелей.

Как уточняет издание, обыски проводились в рамках уголовного дела об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), совершенной неизвестными руководителями ОООИВА и принадлежащего ей Центра восстановительной терапии им. Лиходея (ЦВТ). Якобы организация потратила бюджетные деньги на ремонт нескольких частных квартир в Москве.

Выступая на заседании оргкомитета «Победа» 20 апреля Андрей Чепурной невольно рассказал российскому лидеру о президентских амбициях спикера Госдумы Вячеслава Володина. Глава организации «Инвалидов войны» пожаловался Путину, что Володин и сенатор Франц Клинцевич третируют организацию и пытаются ее уничтожить. При этом Клинцевич якобы открыто говорит о Володине как о преемнике.

Нина Калинина
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