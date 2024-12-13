Помощник с Госуслуг теперь отвечает на вопросы о платформе Путина

На портале «Госуслуги» появилась президентская платформа «Россия — страна возможностей». Цифровой помощник сервиса Робот Макс начал предоставлять по ней информацию пользователям сервиса. Теперь граждане страны могут узнать, как зарегистрироваться на платформе, принять участие в проектах и какие возможности для самореализации это открывает.
«Теперь Госуслуги не только аккумулируют всю важную информацию для граждан, помогают решать различные проблемы, но и рассказывают о возможностях для самореализации, которые есть в нашей стране. Уже сделан первый шаг по внедрению информации о проектах и конкурсах президентской платформы „Россия — страна возможностей“ в систему Госуслуг», — рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов. Его слова передает пресс-служба организации.
Как заявил Агафонов, каждый человек теперь может получить от цифрового помощника Робота Макса основную информацию по платформе. Он также отметил, что в будущем разнообразие сценариев ответов увеличится, что позволит пользователям получать более широкий спектр необходимой информации.
Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была основана 22 мая 2018 года благодаря инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Ее задача — формирование будущего России путем предоставления равных возможностей для всех жителей страны. Организация стремится поддерживать людей вне зависимости от их места жительства, профессионального выбора или семейного происхождения, предлагая им шансы для личного и профессионального роста.
Президентская платформа работает уже шесть лет. Она служит свободным пространством для взаимодействия талантливых и заинтересованных представителей всех возрастов, способствует обмену знаниями и опытом между школьниками, студентами, специалистами различных профилей, предпринимателями, управленцами и волонтерами.
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