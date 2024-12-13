Минтруд высказался о закреплении 31 декабря выходным днем

Вопрос о присвоении 31 декабря статуса официального выходного дня не стоит на повестке дня. Перенос рабочих дней позволяет обеспечить выходной. Об этом сообщил глава министерства труда и социальной защиты РФ России Антон Котяков.
«У нас сегодня текущий график праздничных дней позволяет 31 декабря делать выходным днем <...> . Соответственно, на данный момент этот вопрос не столь актуален в силу того графика, который у нас сейчас есть и в этом году, и в следующем году», — рассказал Котяков. Он добавил, что граждане получат возможность подготовиться к празднованию Нового года и провести его в кругу семьи.
Ранее Ольга Владимирова, специалист по трудовому праву компании HeadHunter, сообщила, что в последнюю неделю 2024 года россияне будут работать шесть дней подряд из-за изменения рабочего графика. Перенос выходного дня позволит гражданам отдыхать на протяжении 11 дней — с 29 декабря по 8 января следующего года. Кроме того, 31 декабря был объявлен выходным днем в результате переноса выходного с 7 января.
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