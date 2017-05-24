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24 мая 2017
Главные новости Москвы
13:36  24 мая 2017 2

У режиссера Серебренникова при обыске нашли гашиш

Силовики, обыск. Москва, силовики, обыск, фсб, маски-шоу
Наркотики нашли в ходе обыскаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
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В отношении режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова могут возбудить уголовное дело из-за того, что при обысках у него нашли сверток с гашишем.

Наркотики обнаружили в доме Серебренникова на кухонном столе. Вещество изъяли для исследования, после чего версия с запрещенным веществом подтвердилась, пишет «Ридус».

Ранее режиссера на протяжении шести часов допрашивали следователи по делу о крупных хищениях финансов в «Гоголь-центре». После этого ряд деятелей культуры заступился за режиссера.

Лев Истомин
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