16:00 25 мая 2017 8

Центры занятости становятся менее популярными Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители России стали реже обращаться на биржу труда. По итогам первого квартала этого года число обращений снизилось на 10%.

Как сообщает RT на русском, чаще всего в службы занятости обращаются неквалифицированные рабочие, водители, а также мастера с заводов и строители. Учителя, врачи, ученые биржу труда чаще всего игнорируют.

Не замечают центры занятости и выпускники: за первые три месяца 2017 года на учет встали около 22 тыс. выпускников образовательных учреждений, в числе которых 3,7 тыс. — выпускники вузов. При этом всего в центры обратилось около 890 тыс. человек.

Между тем вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин в разговоре с изданием заметил, что биржа труда не всегда объективно отражает ситуацию на рынке, и говорить о том, что подобная позитивная динамика свидетельствует о снижении безработицы, неверно.

«У нас порядка 78 миллионов людей трудятся с работоспособного возраста: от 17 до 60 лет. А вот плательщиками начислений Пенсионного фонда являются 45 миллионов человек. Остальные — либо безработные, либо люди, занятые в неофициальном сегменте экономики», — приводит RT на русском слова вице-президента Конфедерации труда России Олега Шеина.

Как сообщают СМИ, многие люди посещают биржу труда только из-за переподготовки. Пособие по безработице очень маленькое — от 850 до 7000 рублей в месяц. Однако преподаватели в центрах занятости качественно обучают новым специальностям и профессиям, помогают подтянуть иностранные языки.