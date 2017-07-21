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21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Москвы
08:19  21 июля 2017 0

Глава ЦРУ обвинил Кремль в кознях против Америки

В штаб-квартире ЦРУ уверены в кознях МосквыФото: Pixabay

Глава Центрального разведывательного управления США обвинил российские власти в том, что они стараются «насолить» Америке. Такое заявление Майк Помпео сделал, выступая на форуме по безопасности в штате Колорадо.

Руководитель ЦРУ заявил, что Россия потому принимает столь активное участие в сирийском кризисе, что «любит насолить Америке», цитирует Помпео «Федеральное агентство новостей».

«Они хотят найти любые места, где они могут усложнить нам жизнь», — сказал о России глава ЦРУ. При этом Помпео не смог четко ответить на вопрос, является ли Москва для Вашингтона врагом.

Также Помпео добавил, что несмотря ни на что надеется на сотрудничество с Кремлем в борьбе с международным терроризмом.

«Скажу прямо: я надеюсь, что есть области, где мы можем заниматься борьбой с терроризмом совместно с русскими, — приводит слова руководителя ЦРУ RT. — Я над этим усердно работаю».

Сергей Снегирев
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