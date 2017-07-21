Глава ЦРУ обвинил Кремль в кознях против Америки

Глава Центрального разведывательного управления США обвинил российские власти в том, что они стараются «насолить» Америке. Такое заявление Майк Помпео сделал, выступая на форуме по безопасности в штате Колорадо.
Руководитель ЦРУ заявил, что Россия потому принимает столь активное участие в сирийском кризисе, что «любит насолить Америке», цитирует Помпео «Федеральное агентство новостей».
«Они хотят найти любые места, где они могут усложнить нам жизнь», — сказал о России глава ЦРУ. При этом Помпео не смог четко ответить на вопрос, является ли Москва для Вашингтона врагом.
Также Помпео добавил, что несмотря ни на что надеется на сотрудничество с Кремлем в борьбе с международным терроризмом.
«Скажу прямо: я надеюсь, что есть области, где мы можем заниматься борьбой с терроризмом совместно с русскими, — приводит слова руководителя ЦРУ RT. — Я над этим усердно работаю».