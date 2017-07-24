Начались испытания самого быстрого в стране подвесного поезда в китайской провинции Шаньдун. Китайская компания CRRC Qingdao Sifang занималась разработкой системы «Небесный поезд», специалисты отмечают качество подвесного «небесного» поезда-монорельса в три раза выше, чем у обычной системы метро.
«На монорельсовой дороге используется новейшая технология электродвигателя с постоянными магнитами, которая дает ей большую мощность, низкий уровень шума, меньший физический объем, легкий вес. Все эти преимущества позволяют повысить эффективность эксплуатации», — заявил технический директор проекта Лю Юйвэн.
Как сообщает «Экономика сегодня», уникальный небесный транспорт обладает средними скоростными показателями, максимальная скорость — 70 км/ч, а максимальная вместимость составляет 510 пассажиров. Состав из трех, четырёх или пяти вагонов, который передвигается от 5 до 10 метров над землей по единственному рельсу.