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24 июля 2017
23 июля 2017
04:58  24 июля 2017 0

В Китае испытывают сверхбыстрый «Небесный поезд». ВИДЕО

«Небесный поезд» передвигается на высоте от 5 до 10 метров над землей по единственному рельсуФОТО: скриншот YouTube

Начались испытания самого быстрого в стране подвесного поезда в китайской провинции Шаньдун. Китайская компания CRRC Qingdao Sifang занималась разработкой системы «Небесный поезд», специалисты отмечают качество подвесного «небесного» поезда-монорельса в три раза выше, чем у обычной системы метро.

«На монорельсовой дороге используется новейшая технология электродвигателя с постоянными магнитами, которая дает ей большую мощность, низкий уровень шума, меньший физический объем, легкий вес. Все эти преимущества позволяют повысить эффективность эксплуатации», — заявил технический директор проекта Лю Юйвэн.

Как сообщает «Экономика сегодня», уникальный небесный транспорт обладает средними скоростными показателями, максимальная скорость — 70 км/ч, а максимальная вместимость составляет 510 пассажиров. Состав из трех, четырёх или пяти вагонов, который передвигается от 5 до 10 метров над землей по единственному рельсу.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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