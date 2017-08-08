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08 августа 2017
07 августа 2017
01:15  08 августа 2017 0

В Чечне самолет протаранил легковушку на пешеходном переходе. ВИДЕО

В результате аварии пострадал один человекФОТО: скрин "YouTube"

В Чечне легкомоторный самолет во время неудачного взлета протаранил легковой автомобиль. Видео инцидента опубликовано на видеохостинге «Youtube».

«В населенном пункте Червлённая в Щелковском районе при выполнении взлета легкомоторный самолет получил повреждения фюзеляжа и крыла», — цитирует ТАСС представителя регионального МЧС.

На кадрах видно, как летательный аппарат, пытаясь взлететь с шоссе, совершил столкновение с легковым автомобилем. В результате происшествия пилот, не имевший разрешения на взлет, госпитализирован с легкими травмами.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
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