В Чечне легкомоторный самолет во время неудачного взлета протаранил легковой автомобиль. Видео инцидента опубликовано на видеохостинге «Youtube».
«В населенном пункте Червлённая в Щелковском районе при выполнении взлета легкомоторный самолет получил повреждения фюзеляжа и крыла», — цитирует ТАСС представителя регионального МЧС.
На кадрах видно, как летательный аппарат, пытаясь взлететь с шоссе, совершил столкновение с легковым автомобилем. В результате происшествия пилот, не имевший разрешения на взлет, госпитализирован с легкими травмами.