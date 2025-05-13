Путин принес соболезнования из-за смерти актрисы Нины Гребешковой

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Нина Гребешкова была талантливой и обаятельной актрисой, заявил Путин
Нина Гребешкова была талантливой и обаятельной актрисой, заявил Путин Фото:

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Нины Гребешковой, вдовы режиссера Леонида Гайдая. Артистка скончалась на 95-м году жизни 10 мая.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Нины Павловны Гребешковой», — говорится в послании на официальном сайте Кремля. Президент добавил, что Гребешкова была талантливой и обаятельной личностью, оставившей значительный след в отечественном кинематографе, сыгравшей около 130 ролей.

Владимир Путин подчеркнул, что ее память навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и поклонников ее творчества. Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года и известна своими ролями в таких фильмах, как «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука».

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Нины Гребешковой, вдовы режиссера Леонида Гайдая. Артистка скончалась на 95-м году жизни 10 мая. «Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Нины Павловны Гребешковой», — говорится в послании на официальном сайте Кремля. Президент добавил, что Гребешкова была талантливой и обаятельной личностью, оставившей значительный след в отечественном кинематографе, сыгравшей около 130 ролей. Владимир Путин подчеркнул, что ее память навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и поклонников ее творчества. Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года и известна своими ролями в таких фильмах, как «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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