Путин принес соболезнования из-за смерти актрисы Нины Гребешковой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Нины Гребешковой, вдовы режиссера Леонида Гайдая. Артистка скончалась на 95-м году жизни 10 мая.
«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Нины Павловны Гребешковой», — говорится в послании на официальном сайте Кремля. Президент добавил, что Гребешкова была талантливой и обаятельной личностью, оставившей значительный след в отечественном кинематографе, сыгравшей около 130 ролей.
Владимир Путин подчеркнул, что ее память навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и поклонников ее творчества. Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года и известна своими ролями в таких фильмах, как «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука».
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