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11 октября 2017
17:09  11 октября 2017 0

На памятнике героям Донбасса в Ростове нашли символику армии Украины. ФОТО

Ростовчане разглядели в ордене символику ВСУФото: 1rnd.ru

На памятнике героям Донбасса, который установили в парке им. Николая Островского в Ростове-на-Дону 10 октября, пользователи соцсетей нашли орден, напоминающий эмблему сухопутных войск Украины.

Стела установлена по инициативе «Союза добровольцев Донбасса». О том, что на ней есть эмблема украинской армии, сообщил Telegram-канал «РуФабула», после чего эта информация быстро распространилась в Сети. Об этом в том числе написали и некоторые СМИ Украины.

Вид ордена напоминает эмблему сухопутных войск Украины
Фото: Telegram-канал «РуФабула»

Символика ВСУ, как отмечает «Дождь», была утверждена президентом Виктором Ющенко в 2006 году. В ее основе лежал прямой равносторонний крест с расходящимися сторонами с гербом Украины в центре, а на эмблеме сухопутных войск присутствуют два скрещенных меча. Похожую символику используют и представители ДНР на ордене «за воинскую доблесть», который был зарегистрирован в 2014 году.

Кроме того, установленный памятник вызвал в социальных сетях дискуссию о его уместности в Ростове-на-Дону. Несколько общественников уже обратились к председателю гордумы Зинаиде Неярохиной, главе администрации Ростова Виталию Кушнареву, прокурору Петру Трехглазову и спикеру облпарламента Александру Ищенко с соответствующей жалобой.

По данным «Коммерсанта», представители власти заявили, что недовольные памятником горожане могут оспорить разрешение на установку в суде.

Сергей Демин
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