20:59 11 октября 2017 2

Депутат опасается, что юные зрители могут стать жертвами действий православных радикалов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская просит генерального прокурора России защитить жизнь и здоровье детей, которые отправятся в осенние каникулы в кинотеатры смотреть мультфильм «Последний богатырь». Такой призыв содержится в ее обращении, направленном в адрес генпрокурора РФ Юрия Чайки. Поклонская переживает, что юные зрители, отправившиеся смотреть мультик, могут стать жертвами действий радикально настроенных лиц, которые будут протестовать против фильма «Матильда».

«Обеспокоенность вызывает тот факт, что в кинотеатрах России на период планируемой премьеры „Матильды“ запланирован показ детского фильма компании „Уолт Дисней“ — „Последний богатырь“, — заявила Наталья Поклонская „Комсомольской правде“. — Почему, видя и понимая высокую степень провокативности „Матильды“, из-за которой уже сгорел ряд кинотеатров, разрешают ставить ее в одно время с интересным и любимым детским фильмом? Нужно обезопасить и детей, и всех людей от них. Ведь в это время будет мультик для деток».

Лучшей защитой детей от возможных провокаций и терактов, по мнению Поклонской, будет запрет показа «Матильды». «Внести представление в адрес министра культуры РФ с требованием принять меры … путем отзыва прокатного удостоверения на фильм „Матильда“, который уже спровоцировал на совершение ряд тяжких преступлений и ставит под угрозу и жизни и здоровье людей», — призывает она руководство генпрокуратуры РФ.

«URA.RU» обратилось в российское представительство кинокомпании Уолта Диснея («Уолт Дисней Компани СНГ») на имя ее генерального директора Марины Жигаловой-Озкан с просьбой прокомментировать, не опасаются ли они каких-либо инцидентов в связи с совпадением сроков премьер «Матильды» и «Последнего богатыря». В приемной отказались соединить с руководителем и предложили направить запрос по электронной почте. К моменту публикации ответ на него в редакцию не поступил.

Фильм Алексея Учителя «Матильда», в основу сюжета которого легла история о романе последнего русского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, выходит на российские экраны 26 октября. Как сообщила, «Национальная служба новостей», девять петербургских кинотеатров включили ленту в свою программу и уже продают билеты. На афише будет стоять маркировка 16+. Между тем противники фильма «Матильда» уже предприняли ряд радикальных мер: в Москве представители «Христианского государства» подожгли автомобили возле офиса адвоката Алексея Учителя, а в Екатеринбурге свердловчанин Денис Мурашов пытался взорвать киноконцертный театр «Космос». Все подозреваемые арестованы, ведется следствие.