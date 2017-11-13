08:16 13 ноября 2017 0

Футболист стал отцом в четвертый раз Фото: Wikimedia Commons

Португальский футболист, выступающий за испанский клуб «Реал Мадрид» и сборную Португалии, Криштиану Роналду отпраздновал рождение своего четвертого ребенка.

Футболист вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и старшим сыном Криштиану Роналду-младшим отправились в один из ресторанов Мадрида, чтобы отметить яркое событие, передает RT. Роналду стал отцом в четвертый раз — Родригес родила ему дочь.

Предыдущие трое детей у знаменитого спортсмена появились на свет от суррогатных матерей, имена которых держатся в секрете. В июне португалец стал отцом близняшек — мальчика Матео и девочки Евы. Первый сын футболиста — Криштиану Роналду-младший родился в 2010 году, сообщает kp.ru.