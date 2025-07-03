Суд встал на сторону россиянки, не уехавшей в Таиланд из-за ошибки в заграннике

Суд обязал МВД России выплатить компенсацию семейной паре из Краснодарского края, которая не смогла выехать в Таиланд из-за ошибки в заграничном паспорте жены. Супруги планировали провести отпуск в Таиланде, однако на границе выяснилось, что в загранпаспорте женщины неверно указан пол — вместо «женщина» был проставлен «мужчина».
По данным RG.ru, пара обратилась в суд, требуя возместить стоимость несостоявшейся поездки и компенсировать моральный вред. Суды первой и второй инстанции встали на сторону истцов, однако представители МВД настаивали, что женщина должна была сама проверить паспорт на наличие ошибок перед покупкой тура. Четвертый кассационный суд отклонил доводы МВД, отметив, что ошибка в графе «пол» при корректных остальных данных не является очевидной для обычного гражданина. Выявление подобных недочетов не входит в обязанности получателя документа.
Суд также признал правомерным взыскание расходов не только на супругу, но и на ее мужа. Было установлено, что тур покупался для совместной поездки, и отказ одного из супругов от вылета был обусловлен невозможностью реализовать основную цель путешествия — совместное празднование 8 Марта. В результате с МВД взыскано 206 тысяч рублей за сгоревший тур и 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.
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