Следком раскрыл предварительную причину смерти спортсменов в «Хибинах»

СК: участники марафона погибли из-за переохлаждения
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Погодные условия ухудшились, в связи с чем участники погибли от переохлаждения, сообщили в СК
Погодные условия ухудшились, в связи с чем участники погибли от переохлаждения, сообщили в СК Фото:

Следственное управление Следственного комитета раскрыло причину гибели бегунов в забеге «Спортфест Хибины» в Мурманской области. По предварительным данным, смерть бегунов произошла из-за переохлаждения.

«Погибшие на трейле в Хибинах, предварительно, умерли от переохлаждения», — сообщило управление. По данным МЧС, мероприятие провели несмотря на предостережения спасательных служб, а во время соревнований резко ухудшились погодные условия.

Ранее по факту гибели двух участников ультрамарафона «Спортфест Хибины» было возбуждено уголовное дело, а организатор забега задержан. Соревнования организовывала частная компания.

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Следственное управление Следственного комитета раскрыло причину гибели бегунов в забеге «Спортфест Хибины» в Мурманской области. По предварительным данным, смерть бегунов произошла из-за переохлаждения. «Погибшие на трейле в Хибинах, предварительно, умерли от переохлаждения», — сообщило управление. По данным МЧС, мероприятие провели несмотря на предостережения спасательных служб, а во время соревнований резко ухудшились погодные условия. Ранее по факту гибели двух участников ультрамарафона «Спортфест Хибины» было возбуждено уголовное дело, а организатор забега задержан. Соревнования организовывала частная компания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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