Следком раскрыл предварительную причину смерти спортсменов в «Хибинах»

Следственное управление Следственного комитета раскрыло причину гибели бегунов в забеге «Спортфест Хибины» в Мурманской области. По предварительным данным, смерть бегунов произошла из-за переохлаждения.
«Погибшие на трейле в Хибинах, предварительно, умерли от переохлаждения», — сообщило управление. По данным МЧС, мероприятие провели несмотря на предостережения спасательных служб, а во время соревнований резко ухудшились погодные условия.
Ранее по факту гибели двух участников ультрамарафона «Спортфест Хибины» было возбуждено уголовное дело, а организатор забега задержан. Соревнования организовывала частная компания.
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