Радиостанция «Судного дня» вновь активизировалась 7 июля, прервав привычную тишину загадочным сообщением. Оно прозвучало в ходе радиоэфира.
«НЖТИ 11655 МАЛЬТОЗА 7813 5427», — услышали внимательные слушатели радиостанции. По некоторым данным, НЖТИ — это позывной данной радиостанции, а мальтозу люди обычно называют солодом или солодовым сахаром.
Это не первый случай за последнее время, когда радиостанция транслирует необычные голосовые сообщения. После известий об ударах Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана радиостанция «Судного дня» передала сразу две последовательности букв и цифр, которые слушатели сочли похожими на возможные координаты. В эфире также прозвучало слово «звучание» и очередной цифровой код, сопровождавшийся характерным белым шумом. В последнее время радиостанция посылает таинственные сигналы все чаще.
УВБ-76 — радиостанция «Судного дня», или, как еще ее называют, «жужжалка», работает на коротких волнах на частоте 4625 кГЦ с семидесятых годов. Она регулярно вызывает интерес у энтузиастов и экспертов. Обычно ее эфир наполнен монотонным шумом, однако в периоды мировых кризисов или крупных политических событий она передает короткие закодированные послания. Официальной информации о назначении объекта и лицах, управляющих вещанием, нет. Среди предполагаемых версий — связь с военными структурами или системами экстренного оповещения, однако ни одна из гипотез не получила подтверждения.
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