Самолет, летевший из Москвы в Анталью, экстренно возвращается в аэропорт

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Причиной возврата стала возможная техническая неполадка
Причиной возврата стала возможная техническая неполадка Фото:

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Анталью, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщили авиаслужбы.

«Самолет рейсом Москва — Анталья возвращается в аэропорт вылета», — передает ТАСС сообщение авиаслужб. Причиной возврата стала возможная техническая неполадка, обнаруженная на борту вскоре после взлета.

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Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Анталью, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщили авиаслужбы. «Самолет рейсом Москва — Анталья возвращается в аэропорт вылета», — передает ТАСС сообщение авиаслужб. Причиной возврата стала возможная техническая неполадка, обнаруженная на борту вскоре после взлета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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