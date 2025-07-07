Самолет, летевший из Москвы в Анталью, экстренно возвращается в аэропорт

Причиной возврата стала возможная техническая неполадка
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Анталью, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вылета. Об этом сообщили авиаслужбы.
«Самолет рейсом Москва — Анталья возвращается в аэропорт вылета», — передает ТАСС сообщение авиаслужб. Причиной возврата стала возможная техническая неполадка, обнаруженная на борту вскоре после взлета.
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