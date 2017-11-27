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27 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:23  27 ноября 2017 0

Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России

Клипарт., нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник
В Москве наблюдается снижение общего уровня преступностиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Самыми криминальными регионами России в уходящем году стали Тыва, Забайкалье, Бурятия, Сахалин и Амурская область.Об этом говорится в видеоролике, опубликованном в официальном telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

Лидером по количеству зарегистрированных преступлений стала Москва — свыше 117 тысяч за девять месяцев текущего года. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной считает, что приведенные цифры не должны вводить жителей столицы в заблуждение. Для объективной картины необходимо оценивать ситуацию через соотношение числа преступлений и населения региона. По этому показателю Москва находится на 66-м месте среди всех субъектов РФ, сообщает «Национальная служба новостей».

По словам Куренного, в 2017 году Москва стала лидером по снижению общего числа преступлений — на 21 процент. Более чем на треть сократилось грабежей, разбоев и краж. На 15 процентов снизилось число преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства.

Сергей Макеев
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