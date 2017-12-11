Президент наградил правозащитницу Людмилу Алексееву

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Государственной премии РФ в области правозащитной деятельности главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой.
«Присудить Государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2017 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности Алексеевой Людмиле Михайловне, председателю Региональной общественной организации „Московская группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений“ (Московская Хельсинкская группа)», — цитирует указ о присвоение премии телеканал RT.
Людмила Алексеева является одним из основателей правозащитной организации Московская Хельсинская группа, созданной в 1976 году, отмечает «Федеральное агентство новостей». С 1996 года является ее председателем. Кроме того, с 2002 года является членом сначала Комиссии, а потом Совета по правам человека при президенте РФ. Имеет госнаграды нескольких государств, в том числе: орден Почетного легиона (Франция), орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», дважды номинировалась на получение Нобелевской премии мира. Госпремию РФ получила впервые.
Госпремия РФ в области правозащитной и благотворительной деятельности была учреждена в 2016 году. Первыми ее получателями стали Елизавета Глинка и Александр Ткаченко.