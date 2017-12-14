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14 декабря 2017
13 декабря 2017
Главные новости Москвы
11:06  14 декабря 2017 11

МВД будет платить «стукачам» до 10 миллионов рублей

Колокольцев отдал приказ разработать систему вознаграждения информаторовФото: Wikimedia Commons

Министерство внутренних дел РФ подготовило законопроект о вознаграждении граждан за помощь в раскрытии преступлений и задержании преступников. Разработать его было поручено еще в ноябре 2016 года. На этом граждане смогут заработать от 500 тысяч до 10 миллионов рублей — все будет зависеть от важности предоставленной информации. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, МВД будет официально объявлять в интернете и СМИ информацию о разыскиваемом преступнике и сообщать денежную сумму, которую готово выплатить за помощь в расследовании. Решение о выдаче осведомителю вознаграждения и его размере будут принимать глава ведомства или его первый заместитель после того, как следователи предъявят обвинение разыскиваемому. Получить деньги за помощь полицейским гражданин сможет наличными или по безналичному расчёту. Однако юристы опасаются, что при переводе на банковский счет нарушится анонимность информатора, и его жизнь и здоровье могут оказаться под угрозой, сообщает Life.ru.

Председатель профсоюза столичных полицейских Михаил Пашкин уверен, что в регионах будут списывать федеральные деньги якобы на выплату вознаграждения осведомителям, а на самом деле забирать себе. На что в МВД утверждают, что награды информаторов окажутся подконтрольны не только региональным руководителям, но и представителям финансового департамента МВД РФ и спецслужб.

Ксения Томашова
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