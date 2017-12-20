Собчак останется в политике «всерьез и надолго»

07:31 20 декабря 2017 0

Телеведущая продолжает делать громкие заявления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ксения Собчак, комментируя свое намерение участвовать в мартовских выборах президента, заявила, что пришла в политику «всерьез и надолго». По словам телеведущей, она будет работать над тем, чтобы «изменить политическую систему в стране».

Соответственно, после президентских выборов — независимо от их результатов, — телезвезда останется в политической повестке, сообщает «Русская планета». Соответствующее заявление прозвучало на открытии предвыборного штаба Собчак в Твери, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Как уже сообщало «URA.RU», о намерении участвовать в президентских выборах в России в качестве «кандидата против всех» Ксения Собчак заявила 24 декабря. Она будет баллотироваться от партии «Гражданская инициатива». Первые ее шаги в этом направлении на Урале уже вызвали резкую реакцию политических организаций и отдельных граждан. В Челябинске коммунисты вынудили власти запретить сторонникам телеведущей агитацию в центре города, а в Екатеринбурге только что открывшийся штаб атаковала сторонница действующей власти.