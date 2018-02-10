Европа напугана новой «ужасающей военной игрушкой» России. ФОТО

Британское издание Daily Express опубликовало статью о новейшем российском боевом самолете Су-57 (Т-50). По мнению экспертов таблоида, он способен резко увеличить риск войны между Россией и странами Запада.
В публикации, озаглавленной «Путин испытывает новое секретное оружие: страх войны с Россией растет из-за выпуска нового стелс-истребителя», автор рассуждает о влиянии «новой военной игрушки» российского лидера на баланс вооружений в мире. Машина пятого поколения поднялась в небо спустя несколько часов после того, как в Мюнхене участники конференции по безопасности в Европе констатировали, что риск силового противостояния между РФ и Западом резко увеличился. Далее автор статьи, как сообщает телеканал 360, расписывает возможности радарных систем самолета (способных «видеть цели на гигантских расстояниях») и его системы вооружения.
В 2018 году, по словам замминстра обороны России Юрия Борисова, будет заключен контракт на поставку самолетов 12 Су-57, которые отечественные ВКС получат в 2019 году. Сейчас на машинах активно отрабатывают комплексы высокоточного оружия последнего поколения, напоминает RT.