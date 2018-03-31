Следователи требуют новых арестов по делу о пожаре в «Зимней вишне»

09:27 31 марта 2018 0

Количество фигурантов дела увеличится до семи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следователи подали в суд ходатайства об аресте двух фигурантов дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». В СИЗО планируется отправить руководителя компании-собственника здания и экс-чиновницу, которая отвечала за выдачу разрешений на эксплуатацию.

Как выяснилось в ходе следствия, «Зимнюю вишню» возводили с 2009 по 2013 год фактически как «самострой». Однако областной Госстройнадзор, которым в это время руководила Танзилия Комкова, ничего не предпринял в этой связи. Теперь к Комковой появились вопросы у правоохранительных органов, пишет «Коммерсант». Есть у следователей вопросы и к гендиректору «Кемеровского кондитерского комбината» Юлии Богдановой. Данной компании фактически принадлежало здание, и ее руководитель отвечала за безопасность объекта. Однако, по словам подчиненных, Богданова игнорировала все сообщения о проблемах с пожарной сигнализацией. Обе женщины отказывают признавать свою вину, уточняют Nation News.

Таким образом, общее количество фигурантов в настоящее время увеличится до 7 человек. Ранее следователи потребовали взять под стражу гендиректора одноименного ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок, руководителя установившего в ТЦ противопожарную систему ООО «Системный интегратор» Игоря Полозиненко и его подчиненного Александра Никитина, технического директора комплекса Георгия Соболева, а также охранника Сергея Антюшкина. Последнего подозревают в отключении системы оповещения об эвакуации.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибло 64 человека, 41 из которых дети. Кроме того 76 человек числятся пострадавшими, 14 из них находятся в больнице, напоминает «Русская планета». Сегодня, 31 марта, в центре Кемерова на площади Советов пройдет митинг в память о жертвах трагедии, сообщает RT.