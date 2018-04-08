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09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:56  08 апреля 2018 0

Тимати оконфузился перед поклонниками. Пришлось прикрывать «срам». ВИДЕО

24.11.16 Золотое Яблоко. Тимати. Екатеринбург, тимати, юнусов тимур
«Про штаны — отдельная история», — признался артист.Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Рэпер Тимати признался, что вынужден был предстать перед зрителями, «прикрывая срам». Исполнитель так торопился на концерт Егора Крида, что порвал кожаные штаны в паховой области.

Столь интимными подробностями Тимати поделилися на своей странице в Instagram. «Так нервничал, так бежал, так готовился, что по дороге порвал штаны», — признался Тимати и продемонстрировал прореху в районе паха. Дыру удалось кое-как залатать с помощью металлических скрепок, «срам» за ней — скрыть длинной майкой. «Реально, небывалое волнение», — рассказал рэпер.

Остроту ситуации придавало то, что по сценарию Тимати должен был выйти на сцену. Егор Крид является одним из участников лейбла Black Star Inc. — Тимати должен был совместно с ним исполнить песню «Где ты, где я». Собственно, так он и сделал — дырявые штаны не помешали ему предстать перед аудиторией, преимущественно женской.

Владимир Васин
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