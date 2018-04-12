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12 апреля 2018
11 апреля 2018
03:44  12 апреля 2018 0

Поклонская сообщила, когда опубликует доходы депутатов

Творческая встреча с Натальей Поклонской в ТД
Наталья Поклонская отметила, что все депутаты вовремя отчиталисьФото: Антон Белицкий © URA.RU

Глава думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о депутатских доходах Наталья Поклонская заявила об окончании приема и проверки деклараций за прошлый год, а также пообещала опубликовать их до 19 апреля.

«Все депутаты вовремя отчитались, предоставили справки», — приводит слова Поклонской телеканал 360. Она также подчеркнула, что некоторые депутаты уже подали заявления для устранения определенных неточностей в информации, оказавшаяся недостоверной по техническим причинам, передает «Коммерсант». По словам политика, все сведения об имуществе и доходах депутатов будут опубликованы до 19 апреля.

Напомним, Поклонская обратилась за помощью в Генпрокуратуру и ФСБ, чтобы завести уголовное дело о захвате заложников пограничной службой Украины, которая 25 марта задержала крымское судно «Норд».Членов экипажа обвинили в нарушении закона об «об оккупированных территориях».

Александр Черноскутов
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