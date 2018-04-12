Поклонская сообщила, когда опубликует доходы депутатов

03:44 12 апреля 2018 0

Наталья Поклонская отметила, что все депутаты вовремя отчитались Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Глава думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о депутатских доходах Наталья Поклонская заявила об окончании приема и проверки деклараций за прошлый год, а также пообещала опубликовать их до 19 апреля.

«Все депутаты вовремя отчитались, предоставили справки», — приводит слова Поклонской телеканал 360. Она также подчеркнула, что некоторые депутаты уже подали заявления для устранения определенных неточностей в информации, оказавшаяся недостоверной по техническим причинам, передает «Коммерсант». По словам политика, все сведения об имуществе и доходах депутатов будут опубликованы до 19 апреля.

Напомним, Поклонская обратилась за помощью в Генпрокуратуру и ФСБ, чтобы завести уголовное дело о захвате заложников пограничной службой Украины, которая 25 марта задержала крымское судно «Норд».Членов экипажа обвинили в нарушении закона об «об оккупированных территориях».