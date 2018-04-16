В России медсестру осудили на два года за фото в закрытом альбоме во «ВКонтакте»

15:47 16 апреля 2018 4

Медработница, в частности, публиковала фото, связанные с конфликтом на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Медсестру в Красноярске приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Суд признал Оксану Походун виновной по статье «возбуждении ненависти либо вражды» из-за размещенных в закрытом альбоме во «ВКонтакте» фотографий.

Снимки касались конфликта на Украине, президента РФ Владимира Путина и священнослужителей, сообщает РБК. Фото признали экстремистскими, пропагандирующими национальную рознь и религиозную нетерпимость, пишет агентство Nation News. По словам адвоката международной правозащитной группы «Агора» Владимира Васина, защита Походун обжалует приговор.

Дело в отношении сотрудницы медучреждения завели еще в июле прошлого года. В начале апреля 2018 года городская прокуратура запросила для медсестры полтора года колонии. Следствие считает, что фотографии женщина публиковала на созданной под псевдонимом странице с 17 июля 2015 года по 25 мая 2016 года.