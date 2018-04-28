Путин посвятил российскому театру 2019 год

Президент объявил о проведении Года театра
Следующий год в России будет посвящен театральному искусству. Такое решение принял глава государства.
«В целях дальнейшего развития театрального искусства постановляю: … Провести в 2019 году в Российской Федерации Год театра. (…) Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия», — цитирует указ президента РФ Владимира Путина RNS.
Указом также постановляется образовать комитет по проведению Года театра. Комитет займется разработкой плана мероприятий. Обязанность проконтролировать эту работу возлагается на правительство РФ.