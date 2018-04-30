Цыганова рассказала о страшном ночном звонке Пугачевой

15:30 30 апреля 2018 0

Певицу напугал звонок примадонны Фото: Анна Майорова © URA.RU

Певица и композитор Вика Цыганова после концерта в Кремле провела пресс-конференцию. Звезда шансона рассказала журналистам о напугавшем ее звонке Аллы Пугачевой, который раздался ночью, в пятницу 13-го числа.

Как пояснила Цыганова, телефон зазвонил, когда она уже спала. Вика сразу подумала, что случилось что-то страшное, поскольку в такое время звонят только по печальным поводам. В трубке певица услышала низкий голос Пугачевой. Примадонна стала рассказывать, как любит песню Цыгановой «Приходите в мой дом» и хочет взять композицию в свой репертуар. На это Цыганова посоветовала Алле Борисовне поговорить с автором песни — ее мужем. Тот заявил, что Примадонна может смело брать композицию.

Цыганова отметила, что лишь раз видела Пугачеву, поскольку последняя относится к гламурному миру шоу-бизнеса. Себя звезда шансона называет патриотической певицей и собирается 9 мая выступить с концертами в Донецке и Луганске. Ранее Цыганова давала там гастроли, посвященные Дню освобождения Одессы и выборам в Донбассе, за что попала в «черный список» сайта «Миротворец» и оказалась не въездной на Украину, напоминает телеканал 360.