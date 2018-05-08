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08 мая 2018
07 мая 2018
08:10  08 мая 2018 7

Школьников обяжут сдавать ЕГЭ по географии ради патриотизма

Репетиция ЕГЭ. Екатеринбург, егэ, урок, экзамен, школа
Выпускникам добавят еще один обязательный ЕГЭФото: Александр Мамаев © URA.RU

Рабочая группа под эгидой Русского географического общества (РГО) и Министерства образования и науки подготовила документ, согласно которому для выпускников 9-х и 11-х классов может быть введен дополнительный экзамен по географии. В соответствии с этой инициативой все школьники должны сдавать ГИА и ЕГЭ по этому предмету.

Авторы концепции объясняют нововведение «высокой значимостью предмета для формирования общенациональной идентичности и патриотического воспитания молодежи». В Минобрнауки документ могут принять до конца мая, пишут «Известия». В настоящее время для школьников обязательны ГИА и ЕГЭ только по русскому языку и математике. Экзамен по географии выбирают порядка 20-22 тысяч выпускников в год, тогда как вузов, куда надо сдавать результаты по этому предмету, в Москве не больше десятка.

В свою очередь президент Российской академии наук Александр Сергеев раскритиковал систему единого государственного экзамена, которая обязательна для всех выпускников российских школ, передает «Русская планета». Он связал ЕГЭ с «утечкой мозгов» из России и призвал вернуть «научную часть» в школьные экзамены. «Престиж ученых в нашей стране очень невысок. И начинается это со школы», — подчеркнул Сергеев.

Иван Шестак
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