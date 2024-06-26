Ростовский суд заочно приговорил воевавших за ВСУ наемников из трех стран Европы

26 июня 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Ростовский суд приговорил наемников к 23 годам лишения свободы Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К 23 годам лишения свободы были заочно приговорены наемники из Британии, Швеции и Хорватии, которые сражались против РФ на стороне ВСУ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России, передавая решение Южного окружного военного суда. «Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, заочно приговорил гражданина Швеции Матиаса Густавссона, гражданина Хорватии Векослава Пребега и британца Джона Хардинга к наказанию в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части срока наказания — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении Генпрокуратуры в telegram-канале . Также были осуждены два британца, Эндрю Хилл и Дилан Хили. Они признаны виновными в участии в вооруженном конфликте против РФ, а также за работу на националистический батальон «Азов» (запрещен в РФ, признан террористическим). Во время суда в Донецке обвиняемые не признали вину. После этого все пятеро подсудимых были переданы «уполномоченным лицам» для обмена военнопленными, как сообщил судья в Ростове-на-Дону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К 23 годам лишения свободы были заочно приговорены наемники из Британии, Швеции и Хорватии, которые сражались против РФ на стороне ВСУ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России, передавая решение Южного окружного военного суда. «Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, заочно приговорил гражданина Швеции Матиаса Густавссона, гражданина Хорватии Векослава Пребега и британца Джона Хардинга к наказанию в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части срока наказания — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении Генпрокуратуры в telegram-канале. Также были осуждены два британца, Эндрю Хилл и Дилан Хили. Они признаны виновными в участии в вооруженном конфликте против РФ, а также за работу на националистический батальон «Азов» (запрещен в РФ, признан террористическим). Во время суда в Донецке обвиняемые не признали вину. После этого все пятеро подсудимых были переданы «уполномоченным лицам» для обмена военнопленными, как сообщил судья в Ростове-на-Дону.