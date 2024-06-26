Ростовский суд заочно приговорил воевавших за ВСУ наемников из трех стран Европы

К 23 годам лишения свободы были заочно приговорены наемники из Британии, Швеции и Хорватии, которые сражались против РФ на стороне ВСУ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России, передавая решение Южного окружного военного суда.
«Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, заочно приговорил гражданина Швеции Матиаса Густавссона, гражданина Хорватии Векослава Пребега и британца Джона Хардинга к наказанию в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части срока наказания — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении Генпрокуратуры в telegram-канале. Также были осуждены два британца, Эндрю Хилл и Дилан Хили.
Они признаны виновными в участии в вооруженном конфликте против РФ, а также за работу на националистический батальон «Азов» (запрещен в РФ, признан террористическим). Во время суда в Донецке обвиняемые не признали вину. После этого все пятеро подсудимых были переданы «уполномоченным лицам» для обмена военнопленными, как сообщил судья в Ростове-на-Дону.
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К 23 годам лишения свободы были заочно приговорены наемники из Британии, Швеции и Хорватии, которые сражались против РФ на стороне ВСУ. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России, передавая решение Южного окружного военного суда. «Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, заочно приговорил гражданина Швеции Матиаса Густавссона, гражданина Хорватии Векослава Пребега и британца Джона Хардинга к наказанию в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части срока наказания — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении Генпрокуратуры в telegram-канале. Также были осуждены два британца, Эндрю Хилл и Дилан Хили. Они признаны виновными в участии в вооруженном конфликте против РФ, а также за работу на националистический батальон «Азов» (запрещен в РФ, признан террористическим). Во время суда в Донецке обвиняемые не признали вину. После этого все пятеро подсудимых были переданы «уполномоченным лицам» для обмена военнопленными, как сообщил судья в Ростове-на-Дону.