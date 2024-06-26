Общество Выплаты и пенсии Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам 26 июня 2024 в 14:43 Размер текста - 17 + Пенсии россиян будут проиндексированы с февраля 2025 года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Госдума РФ во втором чтении приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с февраля 2025 года. Решение было одобрено депутатами на заседании 26 июня. Закон был принят единогласно, его поддержал 401 депутат. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы . Впервые с идеей вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам выступил президент РФ Владимир Путин 7 июня. Премьер-министр Михаил Мишустин позже отмечал, что мера поддержки будет введена с февраля 2025 года. Российские власти также уточняли, что индексироваться пенсии будут дважды в год — это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Обновлено в 12:53 мск: законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам единогласно принят и в третьем чтении. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность этого решения, отметив, что оно сохранит в экономике много работоспособных граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Госдума РФ во втором чтении приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с февраля 2025 года. Решение было одобрено депутатами на заседании 26 июня. Закон был принят единогласно, его поддержал 401 депутат. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы. Впервые с идеей вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам выступил президент РФ Владимир Путин 7 июня. Премьер-министр Михаил Мишустин позже отмечал, что мера поддержки будет введена с февраля 2025 года. Российские власти также уточняли, что индексироваться пенсии будут дважды в год — это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Обновлено в 12:53 мск: законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам единогласно принят и в третьем чтении. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность этого решения, отметив, что оно сохранит в экономике много работоспособных граждан. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям