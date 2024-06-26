Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума РФ во втором чтении приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с февраля 2025 года. Решение было одобрено депутатами на заседании 26 июня.
Закон был принят единогласно, его поддержал 401 депутат. Трансляция заседания велась на
Впервые с идеей вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам выступил президент РФ Владимир Путин 7 июня. Премьер-министр Михаил Мишустин позже отмечал, что мера поддержки будет введена с февраля 2025 года. Российские власти также уточняли, что индексироваться пенсии будут дважды в год — это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.
Обновлено в 12:53 мск: законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам единогласно принят и в третьем чтении. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул важность этого решения, отметив, что оно сохранит в экономике много работоспособных граждан.
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