Мэр Воронежа досрочно ушел в отставку

26 июня 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Вадим Кстенин покинет пост мэра Воронежа Фото: Сайт администрации города Воронеж Депутаты городской думы Воронежа утвердили решение о досрочном прекращении полномочий главы города — Вадима Кстенина. Об этом рассказал сам мэр. «Сегодня депутаты Воронежской городской думы согласовали досрочное — с 29 июня — прекращение моих полномочий как главы Воронежа», — написал Кстенин в своем telegram-канале. Мэр объявил о своем уходе с поста в конце мая. После окончания отпуска, который он проводит с 13 июня, Кстенин возглавит «Росводоканал-Воронеж». Исполнение обязанностей мэра временно ляжет на плечи первого заместителя главы — Сергея Петрина. Нового руководителя администрации города Воронежа выберут депутаты городской думы после объявления и проведения конкурсных процедур. Кстенин дважды был избран на должность мэра Воронежа депутатами городской думы в 2018 и 2023 годах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты городской думы Воронежа утвердили решение о досрочном прекращении полномочий главы города — Вадима Кстенина. Об этом рассказал сам мэр. «Сегодня депутаты Воронежской городской думы согласовали досрочное — с 29 июня — прекращение моих полномочий как главы Воронежа», — написал Кстенин в своем telegram-канале. Мэр объявил о своем уходе с поста в конце мая. После окончания отпуска, который он проводит с 13 июня, Кстенин возглавит «Росводоканал-Воронеж». Исполнение обязанностей мэра временно ляжет на плечи первого заместителя главы — Сергея Петрина. Нового руководителя администрации города Воронежа выберут депутаты городской думы после объявления и проведения конкурсных процедур. Кстенин дважды был избран на должность мэра Воронежа депутатами городской думы в 2018 и 2023 годах.