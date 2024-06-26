Мэр Воронежа досрочно ушел в отставку

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Мэр города Воронеж Вадим Кстенин. Stock
Вадим Кстенин покинет пост мэра Воронежа Фото:

Депутаты городской думы Воронежа утвердили решение о досрочном прекращении полномочий главы города — Вадима Кстенина. Об этом рассказал сам мэр.

«Сегодня депутаты Воронежской городской думы согласовали досрочное — с 29 июня — прекращение моих полномочий как главы Воронежа», — написал Кстенин в своем telegram-канале. Мэр объявил о своем уходе с поста в конце мая. После окончания отпуска, который он проводит с 13 июня, Кстенин возглавит «Росводоканал-Воронеж».

Исполнение обязанностей мэра временно ляжет на плечи первого заместителя главы — Сергея Петрина. Нового руководителя администрации города Воронежа выберут депутаты городской думы после объявления и проведения конкурсных процедур. Кстенин дважды был избран на должность мэра Воронежа депутатами городской думы в 2018 и 2023 годах.

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Депутаты городской думы Воронежа утвердили решение о досрочном прекращении полномочий главы города — Вадима Кстенина. Об этом рассказал сам мэр. «Сегодня депутаты Воронежской городской думы согласовали досрочное — с 29 июня — прекращение моих полномочий как главы Воронежа», — написал Кстенин в своем telegram-канале. Мэр объявил о своем уходе с поста в конце мая. После окончания отпуска, который он проводит с 13 июня, Кстенин возглавит «Росводоканал-Воронеж». Исполнение обязанностей мэра временно ляжет на плечи первого заместителя главы — Сергея Петрина. Нового руководителя администрации города Воронежа выберут депутаты городской думы после объявления и проведения конкурсных процедур. Кстенин дважды был избран на должность мэра Воронежа депутатами городской думы в 2018 и 2023 годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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