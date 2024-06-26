Лавров заявил о планах вернуть «тройку» Россия — Индия — Китай

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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Сергей Лавров заявил, что формат РИК нужно снова собрать Фото:

У России есть план снова собрать формат РИК (РФ, Индия, Китай). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе «Примаковских чтений».

«Она, тройка, не так часто сейчас встречается. Но не по нашей вине. Однако планы такие есть — собрать этот формат», — поделился Сергей Лавров. Его слова прозвучали в эфире телеканал «Россия 24».

Министр добавил, что на данный момент работа РИК затормозилась. По его словам, на это повлияла пандемия коронавируса, а также проблемы на границе между Китаем и Индии. По словам Лаврова, против сейчас выступают индийские партнеры, потому что у них еще не решен ряд важных ситуаций.

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У России есть план снова собрать формат РИК (РФ, Индия, Китай). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе «Примаковских чтений». «Она, тройка, не так часто сейчас встречается. Но не по нашей вине. Однако планы такие есть — собрать этот формат», — поделился Сергей Лавров. Его слова прозвучали в эфире телеканал «Россия 24». Министр добавил, что на данный момент работа РИК затормозилась. По его словам, на это повлияла пандемия коронавируса, а также проблемы на границе между Китаем и Индии. По словам Лаврова, против сейчас выступают индийские партнеры, потому что у них еще не решен ряд важных ситуаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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