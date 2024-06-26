Лавров заявил о планах вернуть «тройку» Россия — Индия — Китай

У России есть план снова собрать формат РИК (РФ, Индия, Китай). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе «Примаковских чтений».
«Она, тройка, не так часто сейчас встречается. Но не по нашей вине. Однако планы такие есть — собрать этот формат», — поделился Сергей Лавров. Его слова прозвучали в эфире телеканал «Россия 24».
Министр добавил, что на данный момент работа РИК затормозилась. По его словам, на это повлияла пандемия коронавируса, а также проблемы на границе между Китаем и Индии. По словам Лаврова, против сейчас выступают индийские партнеры, потому что у них еще не решен ряд важных ситуаций.
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