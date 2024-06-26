СК установил факты вербовки ВСУ более трех тысяч наемников из 70 стран мира

Следственный комитет России (СК РФ) установил факты вербовки и участия в военных действиях на стороне ВСУ свыше трех тысяч наемников из 70 государств. Об этом рассказали в ведомстве.
«Установлены факты вербовки и участия более трех тысяч наемников из 70 государств», — передает сообщение СК РФ ТАСС. Там добавили, что все они участвовали в боевых действия на стороне Украины.
Суд заочно приговорил 26 июня к 23 годам тюрьмы наемников из Британии, Швеции и Хорватии, сражавшихся на стороне ВСУ против РФ. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России, ссылаясь на решение Южного окружного военного суда.
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