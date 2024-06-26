СК установил факты вербовки ВСУ более трех тысяч наемников из 70 стран мира

26 июня 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

На стороне ВСУ воевало свыше трех тысяч иностранных наемников, заявили в СК РФ Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет России (СК РФ) установил факты вербовки и участия в военных действиях на стороне ВСУ свыше трех тысяч наемников из 70 государств. Об этом рассказали в ведомстве. «Установлены факты вербовки и участия более трех тысяч наемников из 70 государств», — передает сообщение СК РФ ТАСС. Там добавили, что все они участвовали в боевых действия на стороне Украины. Суд заочно приговорил 26 июня к 23 годам тюрьмы наемников из Британии, Швеции и Хорватии, сражавшихся на стороне ВСУ против РФ. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России, ссылаясь на решение Южного окружного военного суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России (СК РФ) установил факты вербовки и участия в военных действиях на стороне ВСУ свыше трех тысяч наемников из 70 государств. Об этом рассказали в ведомстве. «Установлены факты вербовки и участия более трех тысяч наемников из 70 государств», — передает сообщение СК РФ ТАСС. Там добавили, что все они участвовали в боевых действия на стороне Украины. Суд заочно приговорил 26 июня к 23 годам тюрьмы наемников из Британии, Швеции и Хорватии, сражавшихся на стороне ВСУ против РФ. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России, ссылаясь на решение Южного окружного военного суда.