СК установил факты вербовки ВСУ более трех тысяч наемников из 70 стран мира

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Вооруженные силы Украины. stock, шеврон, всу,  stock
На стороне ВСУ воевало свыше трех тысяч иностранных наемников, заявили в СК РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет России (СК РФ) установил факты вербовки и участия в военных действиях на стороне ВСУ свыше трех тысяч наемников из 70 государств. Об этом рассказали в ведомстве.

«Установлены факты вербовки и участия более трех тысяч наемников из 70 государств», — передает сообщение СК РФ ТАСС. Там добавили, что все они участвовали в боевых действия на стороне Украины.

Суд заочно приговорил 26 июня к 23 годам тюрьмы наемников из Британии, Швеции и Хорватии, сражавшихся на стороне ВСУ против РФ. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России, ссылаясь на решение Южного окружного военного суда.

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Следственный комитет России (СК РФ) установил факты вербовки и участия в военных действиях на стороне ВСУ свыше трех тысяч наемников из 70 государств. Об этом рассказали в ведомстве. «Установлены факты вербовки и участия более трех тысяч наемников из 70 государств», — передает сообщение СК РФ ТАСС. Там добавили, что все они участвовали в боевых действия на стороне Украины. Суд заочно приговорил 26 июня к 23 годам тюрьмы наемников из Британии, Швеции и Хорватии, сражавшихся на стороне ВСУ против РФ. Об этом сообщила Генеральная прокуратура России, ссылаясь на решение Южного окружного военного суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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