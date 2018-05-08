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08 мая 2018
10:47  08 мая 2018 2

Импортозамещение сорвало пуск ракет с космодрома Восточный

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, космос, макет, космодром, старт ракеты
Старты ракет, вероятно, перенесут на начало 2019 годаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Запланированные на конец 2018 года пуски ракет с космодрома Восточный могут перенести. Причиной является механизм импортозамещения: ракеты-носители готовы к старту, а запускаемые спутники — нет.

«С учетом внедрения механизмов импортозамещения, а также по ряду других причин возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов, возможны задержки», — рассказал источник «Интерфакса». По его словам, вероятно, что в конце текущего года удастся запустить только одну ракету вместо двух запланированных. «При увеличении отставания от графика, изучается возможность и вовсе перенести оба пуска на начало 2019 года», — уточнил собеседник издания. Однако по его информации, точного решения по этому вопросу еще нет. В то же время инфраструктура космодрома Восточный готова к запускам ракет.

Ранее туристические операторы Амурской области, где располагается космодром Восточный, занялись разработкой вариантов экскурсий на объект, пишет «Федеральное агентство новостей». Посетителям будут предлагать фотосессии на фоне стартового стола, а также выезда на пуски ракет по аналогии с Байконуром.

Иван Шестак
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