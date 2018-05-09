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09 мая 2018
08 мая 2018
Главные новости Москвы
11:29  09 мая 2018 0

Недостаток веса оказался причиной слабоумия

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Вероятность деменции зависит от общего состояния организмаФото: depositphotos.com © URA.RU

Исследователи из Школы медицины Бостонского университета (США) проанализировали различные характеристики лиц, страдающих деменцией. По итогам этой работы они пришли к выводу, что одним из факторов, приводящих к слабоумию, является вес.

Как показали исследования ученых, недостаток веса приводит к слабоумию уже в 50-60 лет. При этом ранее считалось, что основным фактором является исключительно возраст пациента, но исследователям удалось доказать, что общее физическое состояние организма также имеет значение, пишет РИА «Новости».

Кроме того, в качестве дополнительных факторов, приводящих к слабоумию, исследователи выявили недостаток сна и вдовство. Результаты изысканий повышают уровень понимания того, как возникает деменция, и позволят со временем найти и эффективное средство лечения этой болезни.

Виктор Жуков
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