Европа хочет заставить Россию кормить Украину

Российский газопровод в обход Украины угрожает ей финансовыми потерями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Европейские политики выступают за сохранение транзита газа из России через Украину, так как хотят переложить содержание последней на Москву. Об этом заявил «URA.RU» замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Ранее замглавы украинского МИД Елена Зеркаль сообщила, что Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу с 1 января 2020 года.

«Попытки Еврокомиссии уговорить Россию сохранить транзит газа через Украину объясняются тем, что это обеспечит казну Киева значительными поступлениями. При этом нести финансовое бремя по поддержке Киева европейские чиновники не намерены», — сказал Безпалько. Политолог указал, что технически необходимость в транзите российского газа есть, так как речь идет о 10-15 млрд кубометров.

«Кроме того, транзит позволит сохранить в рабочем состоянии газотранспортную систему Украины, которая сильно обветшала. Ей требуются масштабные инвестиции для сохранения трудоспособности», — указывает Безпалько. Однако, по его словам, европейцы не стремятся к подобному вложению средств и хотят переложить эту ответственность на плечи РФ. В случае, если транзит будет сохраняться, Россия будет вынуждена хотя бы частично вкладываться в реставрацию этой газотранспортной системы. Причем, скорее всего, на невыгодных для себя условиях, добавил эксперт.

Напомним, в 2018 году Россия начала строительство «Северного потока — 2». Газопровод пойдет в Европу в обход Украины и будет пролегать по дну Балтийского моря. Против проекта выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые планируют продавать ЕС свой сжиженный природный газ. Начало эксплуатации «Северного потока — 2» намечено на 1 января 2020 года.