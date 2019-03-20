В Госдуме пригрозили уничтожением подлетевшего к России ядерного бомбардировщика США

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что американский ядерный бомбардировщик Boeing B-52H, отрабатывавший 20 марта условную атаку на базу Балтийского флота, мог быть уничтожен. Депутат предупредил, что самолет могли сбить российские системы противовоздушной обороны.
«С нашей стороны может последовать ответная реакция, которая может привести к тому, что бомбардировщик будет сбит, если он нарушит воздушное пространство нашего государства», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Швыткина. По его мнению, сближение самолета с границей России носит провокационный характер. Депутат подчеркнул, что для Вашингтона подобные агрессивные действия могут закончиться «очень плачевно».
Ядерный бомбардировщик Boeing B-52H военно-воздушных сил США приблизился к границе России 20 марта, напоминает «Царьград». Сообщается, что военный самолет отрабатывал атаку на Балтийский флот у берегов Калининградской области.