В Подмосковье бабушка похитила и покрестила внука втайне от отца-сирийца

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 14:40
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Виды Екатеринбурга, коляска, парк, ребенок, бабушка, дети
Бабушка увезла внука в Чебоксары и тайно его окрестилаФото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница города Ивантеевка Московской области спрятала своего трехлетнего внука от его родного отца-сирийца и сменила веру мальчика без ведома родителя. Женщина является опекуном ребенка, так как мать мальчика скончалась от сепсиса, а отец не мог приехать в Россию из Австралии из-за отсутствия необходимых для въезда в страну документов.

После смерти матери мальчика, было принято решение, что до приезда отца в Россию опекуном ребенка будет его бабушка, передает сайт «Подмосковье сегодня». Женщина тайно вывезла ребенка из Ивантеевки в Чебоксары, где окрестила его и дала ему русское имя Максим (при рождении малыш был назван Маликом).

В данный момент ребенок находится у своего отца. Как сообщил заведующий отделом по делам несовершеннолетних администрации губернатора Московской области Евгений Здобнов, бабушка не должна была увозить ребенка в другой регион, так как это является нарушением его прав, прав его отца и прав других родственников на общение с мальчиком.

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