Белоусов назвал время, за которое ракеты из Европы долетят до Москвы

Ракеты средней дальности, которые Соединенные Штаты намерены установить на территории Германии, смогут достичь Москвы всего за восемь минут. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.
«В дальнейшем на территории Германии разместят гиперзвуковые ракеты с подлетным временем до Москвы порядка восьми минут», — заявил Белоусов. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».
Он добавил, что в июле этого года США и Германия подтвердили намерение разместить на немецкой территории ракеты средней дальности. Эти ракеты будут иметь дальность до 2,4 тысячи километров. Они планируются к размещению в 2026 году, заключил Белоусов.
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