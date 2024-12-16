Белоусов назвал время, за которое ракеты из Европы долетят до Москвы

Белоусов: ракеты из Европы смогут достичь Москвы за 8 минут
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На территории Германии будут размещены американские ракеты средней дальности, заявил Белоусов
На территории Германии будут размещены американские ракеты средней дальности, заявил Белоусов Фото:

Ракеты средней дальности, которые Соединенные Штаты намерены установить на территории Германии, смогут достичь Москвы всего за восемь минут. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.

«В дальнейшем на территории Германии разместят гиперзвуковые ракеты с подлетным временем до Москвы порядка восьми минут», — заявил Белоусов. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». 

Он добавил, что в июле этого года США и Германия подтвердили намерение разместить на немецкой территории ракеты средней дальности. Эти ракеты будут иметь дальность до 2,4 тысячи километров. Они планируются к размещению в 2026 году, заключил Белоусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ракеты средней дальности, которые Соединенные Штаты намерены установить на территории Германии, смогут достичь Москвы всего за восемь минут. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства. «В дальнейшем на территории Германии разместят гиперзвуковые ракеты с подлетным временем до Москвы порядка восьми минут», — заявил Белоусов. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».  Он добавил, что в июле этого года США и Германия подтвердили намерение разместить на немецкой территории ракеты средней дальности. Эти ракеты будут иметь дальность до 2,4 тысячи километров. Они планируются к размещению в 2026 году, заключил Белоусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...