СМИ: полковники ФСБ готовились вывести за границу 12 млрд рублей

Найденные во время обысков у бывшего сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина и двух его предполагаемых сообщников 12 млрд рублей готовились к выводу за границу. Об этом сообщил журналистам бывший сотрудник спецслужб, знакомый с ситуацией.
«Долго хранить такие деньги — бессмысленно, видимо, их аккумулировали, чтобы вывести за границу или продать», — приводит слова офицера ФСБ издание The Bell. При этом экс-сотрудник пояснил, что время обыска не случайно совпало с наличием у подозреваемых столь крупной суммы — возможно, кто-то знал, что готовится крупный «транш».
Ранее сообщалось, что Черкалин, курировавший в ФСБ банковский сектор, был арестован 25 апреля по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним в качестве сообщников были задержаны еще два бывших сотрудника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, напоминает RT. Еще двое успевших скрыться фигурантов были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
В расследовании, опубликованном The Bell, раскрывается схема, по которой ФСБ «крышевала» банки. В финансовые учреждения внедрялся сотрудник, который занимал пост заместителя главы банка или начальника службы безопасности. После этого офицеры спецслужб получали деятельность банка под полный контроль.