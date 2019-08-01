Жители «депрессивных территорий» могут массово лишиться жилья

Власти получат возможность изымать недвижимость у россиян, проживающих в «депрессивных» территориях в городской черте. Соответствующие поправки собираются внести в Градостроительный кодекс РФ члены Совета Федерации.
«Технически сейчас в Градостроительном кодексе уже есть возможность изъятия неаварийной жилой недвижимости для комплексного развития территорий, но муниципалитеты ей не пользуются, опасаясь общественного недовольства», — пишет «
Данные поправки будут вноситься в ГК РФ уже в осеннюю сессию Совфеда. Сенаторы намерены обсудить их в первоочередном порядке.
Ранее Государственная дума приняла в третьем чтении закон о комплексном развитии территорий. В окончательный текст закона не попали скандальные статьи об изъятии жилья у граждан. В день рассмотрения данного законопроекта у здания нижней палаты парламента проводились пикеты против инициативы.