Жители «депрессивных территорий» могут массово лишиться жилья

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У россиян будут изымать недвижимость в «зонах комплексного развития»Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Власти получат возможность изымать недвижимость у россиян, проживающих в «депрессивных» территориях в городской черте. Соответствующие поправки собираются внести в Градостроительный кодекс РФ члены Совета Федерации.

«Технически сейчас в Градостроительном кодексе уже есть возможность изъятия неаварийной жилой недвижимости для комплексного развития территорий, но муниципалитеты ей не пользуются, опасаясь общественного недовольства», — пишет «Коммерсант». Теперь же сенаторы намерены разработать реальный механизм изъятия жилья у граждан. Для этого властям городов и регионов даже не понадобится обращаться в суд. В частности, отобрать жилье можно будет ради строительства государственных объектов.

Данные поправки будут вноситься в ГК РФ уже в осеннюю сессию Совфеда. Сенаторы намерены обсудить их в первоочередном порядке.

Ранее Государственная дума приняла в третьем чтении закон о комплексном развитии территорий. В окончательный текст закона не попали скандальные статьи об изъятии жилья у граждан. В день рассмотрения данного законопроекта у здания нижней палаты парламента проводились пикеты против инициативы.

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