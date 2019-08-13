Андрей Рожков порадовал подписчиков смешным видео
Звезда шоу-группы «Уральские пельмени» Андрей Рожков продолжает работать, находясь на отдыхе в Испании. Об этом артист сообщил подписчикам в своем Instagram.
В соцсети юморист опубликовал скетч, записанный на испанском курорте. В ролике Рожков показывает себя богатым юмористом, с которым происходит неприятность.
«Как все-таки прекрасно отдохнуть на замечательном берегу Коста-Брава. Выпить прекрасного испанского розового вина и…» — заканчивает юморист, выплевывая напиток, говоря, что вместо вина в бокале оказался горячий чай. «Ты что помойку снимаешь, море снимай!» — сердито говорит Рожков, а после выходит из кадра.