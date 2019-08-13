Звезда «Уральских пельменей» продолжает работать на отдыхе. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Андреем Рожковым. Екатеринбург, рожков андрей, жест двумя руками
Андрей Рожков порадовал подписчиков смешным видеоФото: Анна Майорова © URA.RU

Звезда шоу-группы «Уральские пельмени» Андрей Рожков продолжает работать, находясь на отдыхе в Испании. Об этом артист сообщил подписчикам в своем Instagram.

В соцсети юморист опубликовал скетч, записанный на испанском курорте. В ролике Рожков показывает себя богатым юмористом, с которым происходит неприятность.

«Как все-таки прекрасно отдохнуть на замечательном берегу Коста-Брава. Выпить прекрасного испанского розового вина и…» — заканчивает юморист, выплевывая напиток, говоря, что вместо вина в бокале оказался горячий чай. «Ты что помойку снимаешь, море снимай!» — сердито говорит Рожков, а после выходит из кадра.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Путешествия
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...