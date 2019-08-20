Россиянам рассказали, в каких сферах можно больше всего заработать

Самые высокие среднемесячные зарплаты в июне 2019 года получили сотрудники нефтегазовой и космической отрасли и табачной сферы, сообщил Росстат.
«Среднемесячная зарплата в нефтегазодобыче в России в июне 2019 года выросла на 13,3% к маю и на 41,6% к июню прошлого года, превысив 172,9 тысячи рублей», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные госстатистики. Данная зарплата в 3,5 раза превышает средний доход по стране, который в июне составил 49,3 тысячи рублей.
Зарплата в области воздушного и космического транспорта составила 128,3 тысячи рублей, при этом показав наибольшее снижение — минус 20,4% с прошлого года. Представители табачной сферы получили в среднем 113 тысяч рублей. При этом в производстве нефтепродуктов зарплата составила 85,6 тысяч рублей.
Отраслями-лидерами по средним доходам также являются область научных исследований (83,6 т. р.), финансовой и страховой деятельность (88,3 т. р.), трубопроводный транспорт (82,3 т. р.) и междугородные и международные пассажирские железнодорожные перевозки (70 т. р.).
Сферами с наиболее низкими средними зарплатами были признаны производство одежды (20,2 т. р.), текстильных изделий (26,1 т. р.) и мебели (26,1 т. р.).