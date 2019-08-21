Человек Суркова ответил Венедиктову на слова о том, что помощник президента растерял влияние

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов намеренно вводит общественность в заблуждение, говоря о том, что помощник президента РФ Владислав Сурков потерял влияние и больше не отвечает за отношения с Украиной. Об этом заявил политолог Алексей Чеснаков, считающийся соратником Суркова.
«Венедиктов открыто сказал, что „не любит“ Суркова. То есть, сам же признал, что в отношении Суркова не объективен и в силу своей „нелюбви“ не может быть объективен. Думаю, тут что-то очень личное. Был слух, что в частной беседе Сурков якобы назвал кого-то „раввин Гапон“, имея в виду двуличие и лицемерие человека. Венедиктову якобы передали, что это про него сказано. Вот он и обиделся», — отметил эксперт в интервью изданию «Актуальные комментарии».
По словам Чеснакова, Сурков, как и прежде занимается украинским направлением, и является одним из самых компетентных помощников Владимира Путина. «Не верьте Венедиктову. Он говорит ерунду. Он пристрастен. И не то, чтобы не честен, а так, необъективен», — добавил Чеснаков в своем telegram-канале.
Ранее в интервью украинскому журналисту и блогеру Дмитрию Гордону Венедиктов заявил, что Сурков, по его данным, больше не занимается Украиной. Главред «Эха Москвы» со ссылкой на источники в Кремле рассказал, что вопросы урегулирования российско-украинского кризиса теперь решаются не в нормандском формате, а напрямую между странами. Это взаимодействие происходит через переговоры советника украинского президента Владимира Зеленского Андрея Ермака и российского вице-премьера Дмитрия Козака.