Греф объяснил, в чем опасность школьных экзаменов

Глава Сбербанка считает, что экзамены никак не готовят детей к реальной жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главной проблемой школьных экзаменов является их влияние на внутреннюю ответственность человека. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф, ранее выступивший против ЕГЭ.

«Мы всю жизнь готовимся к экзаменам, стрессуем, потом сдали его и забыли. Это очень сильно демотивирует внутреннюю ответственность человека, мы не готовимся к жизни, мы готовимся к экзаменам», — цитирует Грефа РБК. По его словам, экзамены никак не связаны с реальной жизнью, а система оценок знаний неэффективна.

Ранее сообщало «URA.RU», во время Восточного экономического форума Герман Греф заявил, что хочет «убить» школьные экзамены. По его словам, из-за такой системы проверки знаний дети выходят из школы «инвалидами».

Идею пересмотреть формат школьных экзаменов поддержал президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, сообщает RT. Однако некоторые преподаватели скептически относились к предложению Грефа. По словам заслуженного учителя России Евгения Ямбурга, в таком случае главе Сбербанка стоит отменить и собеседования при приеме на работу, пишет агентство Nation News.