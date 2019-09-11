В Британии заявили об угрозе новой «Большой игры» с Россией

Британскому комитету по чрезвычайным ситуациям (COBRA) необходимо работать круглый год из-за угрозы новой «Большой игры» со стороны России. Такую позицию озвучил глава Объединенного командования вооруженных сил генерал Патрик Сандерс.
По словам Сандерса, постоянно работающее ведомство должно незамедлительно отвечать на различные угрозы России и Китая вернуться к «большой игре, на этот раз на стероидах», пишет The Telegraph. В качестве примера хорошей работы ведомств Сандерс привел расследование отравления Скрипалей.
Генерал также отметил, что сейчас «Большая игра» будет вестись еще и в киберпространстве. Для противостояния угрозам стоит создать еще один механизм разрешения кризисных ситуаций, помимо COBRA, считает Патрик Сандерс.
В XIX — начале XX веков Российская и Британская империи соперничали за господство в Южной и Центральной Азиии, а также в Афганистане. Это противостояние получило название «Большая игра».
Весной 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании, напоминает RT.