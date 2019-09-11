В России могут запретить дешевую ипотеку

Запрет на дешевую ипотеку — лишь один из путей снижения рисков для банков Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Центробанк рассматривает различные варианты решения проблемы, связанной со снижением доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, которые являются высокорисковыми для банков. Среди потенциальных решений — полный запрет на выдачу таких кредитов, говорится в докладе Банка России.

В документе отмечается, что после того, как Центробанк повысил до 200% коэффициент риска по кредитам с низким первоначальным взносом, финансовые организации изменили свою политику. «Ставки по кредитам с небольшим первоначальным взносом в январе дополнительно были увеличены банками на 0,2—0,5%», — отмечают в ЦБ.

«Как результат, доля выдаваемых [ипотечных] кредитов с первоначальным взносом от 10 до 20% снизилась с 42,9% в IV квартале 2018 года до 36,6% в II квартале 2019 года», — добавили в ведомстве. В заключительной части доклада регулятор предлагает ряд мер по ограничению высокорискового кредитования.

Среди них — запрет на выдачу кредитов с LTV (отношение суммы кредита к стоимости залога), превышающим 90%, — под этот показатель попадают кредиты с первоначальным взносом менее 10% от стоимости жилья. Однако в ЦБ подчеркивают, что это лишь один из вариантов решения проблемы.

«Меры прямого количественного ограничения являются более гибкими по сравнению с прямым запретом на выдачу, поскольку они позволяют учесть возможные различия в бизнес-моделях, отклонения от стандартных требований, особенности отдельных клиентских групп и продуктов», — пояснили в Банке России.